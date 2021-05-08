Зеленский прибыл на Донбасс с послами G7. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Вместе с ним на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки» и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Ожидается, что Зеленский вместе с дипломатами примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. В то же время, он призвал не забывать историю и «понять ее полнее».

Президент считает, что обязанность всех людей, особенно руководителей государств — уважать созданные после Второй мировой войны международные институты и правила для поддержки глобального мира.

Напомним, 8 мая в Украине — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в Украине эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мероприятия продолжатся 9 мая — в 76-ю годовщину победы над нацизмом.