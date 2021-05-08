Поранений снайпером боєць ЗСУ помер у шпиталі. Фото: УП

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. У суботу, 8 травня, у Харківському військовому госпіталі помер старший солдат ЗСУ Віктор Городніченко.

Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті пострілу снайпера. Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Воїну надали невідкладну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше — до Харкова. На жаль, після виснажливих операцій боєць помер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські найманці 6 травня вбили двох воїнів ЗСУ. Одним із загиблих виявився 37-річний Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу. Також загинув воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.