Металевий прут застряг у шиї 6-річного хлопчика – фото операції. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154354-metalevyy-prut-zastryag-u-shyyi-6-richnogo-hlopchyka-foto-operaciyi.html

Ракурс

Хлопчика зі шматком металевого прута у шиї прооперували в дитячій лікарні в Полтаві.

6-річного хлопчика до Полтави «швидкою» привезли із райлікарні 7 травня. У дитини було наскрізне поранення шиї — у ній застряг шматок арматури. За словами рідних, хлопчик упав на металеву підставку, пише «Суспільне».

Народився у сорочці. Ця частина арматури, яка проникла в шию, пройшла поруч із магістральними судинами та не пошкодила їх. Також пройшла мимо стравоходу і трахеї. Частково пошкоджена трахея, — розповів завідувач хірургічного відділення Полтавської дитячої лікарні Денис Хмілевський.

Для обстеження дитини треба було обрізати металеву конструкцію, тому залучили рятувальників. Хлопчику зробили комп’ютерну томографію, після чого провели операцію, яка тривала близько години.

Зараз він перебуває у реанімації. Скільки ще триватиме лікування, передбачити складно. За словами лікарів, стан дитини оцінюється як стабільно тяжкий.

Джерело: «Суспільне»