Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июля – подробности. Фото: pmg.ua

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Новый тариф на электроэнергию в Украине будет действовать уже с 1 июля.

Его стоимость вырастет примерно в полтора-два раза. При этом украинцам намерены предоставить льготный тариф (по образцу того, который существовал на первые 100 кВт-ч до 1 января 2021 года), сообщает Today.

Стоимость киловатт-часа составит около 2,5−3 грн. Кроме того, правительство решило вернуть льготы для определенного объема потребления.

В одном из вариантов рассматривают возможность установить льготу на первые 100 кВт-ч. Однако их стоимость составит уже не 90 копеек, а 1,68 грн.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает, что повышать тариф на электроэнергию нужно с потребления 500 кВт-ч.

Он предлагает не ограничиваться двумя тарифами, а установить такую ​​градацию по объему потребления:

до 100 кВт-ч — 0,9 грн;

от 100 до 500 кВт-ч — 1,68 грн;

от 500 до 1000 кВт-ч — 2,5 грн;

больше 1000 кВт-ч — больше 3 грн.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль назвал цену на электроэнергию, которая будет действовать для населения до 30 июня. Цена на электроэнергию для людей остается 1,68 грн за кВт-ч.

Источник: Today