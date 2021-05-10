Военный корабль США зашел в Одессу. Фото: Думская

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В Одессу зашел американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник, 10 мая.

Корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала, сообщает издание «Думская».

USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинского Морской охраны корвет BG50 «Григорий Куропятников».

По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма, в то время как корабли оккупантов РФ пытались препятствовать учениям.

На следующий день к судам присоединился украинский патрульный катер «Старобельск» для проведения упражнений типа Passex.

USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. USGC Cutter Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море за последние 13 лет. Ранее в акваторию Черного моря в 2008 году заплывал катер USCGC Dallas.

Напомним, ранее мы сообщали, что близ корабля США в Черном море «пасется» боевой корвет РФ.

Источник: «Думская»