Карантинные зоны в Украине обновил Минздрав — списокhttps://racurs.ua/n154395-karantinnye-zony-v-ukraine-obnovil-minzdrav-spisok.htmlРакурс
Карантин в Украине продолжает действовать из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 10 мая ни в одной области не установлен «красный» уровень эпидемической опасности.
В то же время к «оранжевым» регионам присоединилась Николаевская область. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего в «оранжевой» зоне находится восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.
В «желтой» зоне сейчас находится Киев и 16 областей Украины. Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
При этом в «зеленую» зону не попал ни один из регионов.
За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса получили 1 тыс. 4 человека, что почти в пять раз меньше предыдущего показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.
880 прививок сделано препаратом AstraZeneca, 124 — вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 мая, подхватили 2 тыс. 817 человек. Болезнь унесла жизни 119 украинцев, а еще 1 тыс. 414 человек попали в больницы.