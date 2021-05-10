Карантинные зоны в Украине обновил Минздрав – список. Фото: УП

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 10 мая ни в одной области не установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

В то же время к «оранжевым» регионам присоединилась Николаевская область. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего в «оранжевой» зоне находится восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне сейчас находится Киев и 16 областей Украины. Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

При этом в «зеленую» зону не попал ни один из регионов.

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса получили 1 тыс. 4 человека, что почти в пять раз меньше предыдущего показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

880 прививок сделано препаратом AstraZeneca, 124 — вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 мая, подхватили 2 тыс. 817 человек. Болезнь унесла жизни 119 украинцев, а еще 1 тыс. 414 человек попали в больницы.