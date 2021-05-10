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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

От коронавируса выздоровели больше 9 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

10 мая 2021, 08:49
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 мая, подхватили 2 тыс. 817 человек. Болезнь унесла жизни 119 украинцев, а еще 1 тыс. 414 человек попали в больницы.

Заболели 159 детей и 31 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • выздоровело — 9 тыс. 2 человека;
  • осуществлено тестирований — 21 тыс. 883 (в том числе методом ПЦР — 13 тыс. 158, методом ИФА — 2 тыс. 250).

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 122 тыс. 327 человек;
  • выздоровело — 1 млн 768 тыс. 753 человека;
  • летальных исходов — 46 тыс. 512;
  • проведено ПЦР-тестов — 9 млн 668 тыс. 937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.


Напомним, ученые выяснили, что коронавирус в легкой форме вряд ли может нанести длительные повреждения структуре или функциям сердца.

Источник: Ракурс


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