Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154392-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-bolshe-9-tys-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 мая, подхватили 2 тыс. 817 человек. Болезнь унесла жизни 119 украинцев, а еще 1 тыс. 414 человек попали в больницы.

Заболели 159 детей и 31 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

выздоровело — 9 тыс. 2 человека;

осуществлено тестирований — 21 тыс. 883 (в том числе методом ПЦР — 13 тыс. 158, методом ИФА — 2 тыс. 250).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 122 тыс. 327 человек;

выздоровело — 1 млн 768 тыс. 753 человека;

летальных исходов — 46 тыс. 512;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 668 тыс. 937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Напомним, ученые выяснили, что коронавирус в легкой форме вряд ли может нанести длительные повреждения структуре или функциям сердца.