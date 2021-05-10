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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
От коронавируса выздоровели больше 9 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154392-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-bolshe-9-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 мая, подхватили 2 тыс. 817 человек. Болезнь унесла жизни 119 украинцев, а еще 1 тыс. 414 человек попали в больницы.
Заболели 159 детей и 31 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- выздоровело — 9 тыс. 2 человека;
- осуществлено тестирований — 21 тыс. 883 (в том числе методом ПЦР — 13 тыс. 158, методом ИФА — 2 тыс. 250).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 122 тыс. 327 человек;
- выздоровело — 1 млн 768 тыс. 753 человека;
- летальных исходов — 46 тыс. 512;
- проведено ПЦР-тестов — 9 млн 668 тыс. 937.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Напомним, ученые выяснили, что коронавирус в легкой форме вряд ли может нанести длительные повреждения структуре или функциям сердца.
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