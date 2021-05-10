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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Від коронавірусу одужали понад 9 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

10 тра 2021, 08:49
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 9 травня, підхопили 2 тис. 817 людей. Хвороба забрала життя 119 українців, а ще 1 тис. 414 осіб потрапили в лікарні.

Захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • одужало — 9 тис. 2 особи;
  • здійснено тестувань — 21 тис. 883 (зокрема методом ПЛР — 13 тис. 158, методом ІФА — 2 тис. 250).

Статистика коронавірусу. Джерело: РНБО

Статистика коронавірусу. Джерело: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 122 тис. 327 осіб;
  • одужало — 1 млн 768 тис. 753 особи;
  • летальних випадків — 46 тис. 512;
  • проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 668 тис. 937.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.


Нагадаємо, вчені встановили, що коронавірус у легкій формі навряд чи може завдати тривалого ушкодження структурі або функціям серця.

Джерело: Ракурс


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