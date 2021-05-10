Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154392-vid-koronavirusu-odujaly-ponad-9-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 9 травня, підхопили 2 тис. 817 людей. Хвороба забрала життя 119 українців, а ще 1 тис. 414 осіб потрапили в лікарні.

Захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

одужало — 9 тис. 2 особи;

здійснено тестувань — 21 тис. 883 (зокрема методом ПЛР — 13 тис. 158, методом ІФА — 2 тис. 250).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 122 тис. 327 осіб;

одужало — 1 млн 768 тис. 753 особи;

летальних випадків — 46 тис. 512;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 668 тис. 937.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Нагадаємо, вчені встановили, що коронавірус у легкій формі навряд чи може завдати тривалого ушкодження структурі або функціям серця.