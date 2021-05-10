Вступление Украины в НАТО обсудили Лукашенко и Путин. Фото: Діло

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Александр Лукашенко и Владимир Путин, президенты Беларуси и России, провели переговоры по телефону.

В разговоре они «коснулись ситуации в Украине, а также стремления страны к тесному взаимодействию с НАТО». Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами, — говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий и договорились встретиться в ближайшее время.

Ранее в Кремле заявили, что членство Украины в НАТО якобы может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе. Министерство иностранных дел РФ заявило, что «вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для украинской государственности и масштабной эскалации на юго-востоке страны».

Напомним, ранее мы сообщали, что саммит НАТО в Брюсселе пройдет без участия Украины, но несмотря на это интересы Киева будут учтены.