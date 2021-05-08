Украина не получила приглашение на саммит НАТО – в чем дело. Фото: НАТО

https://racurs.ua/n154359-ukraina-ne-poluchila-priglashenie-na-sammit-nato-v-chem-delo.html

Ракурс

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет без участия Украины, но несмотря на это интересы Киева будут учтены.

Саммит НАТО проведут 14 июня без участия стран-партнеров Альянса, в том числе и Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, информирует «Интерфакс-Украина».

В этом саммите примут участие только страны-члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена, — заявил Жовква.

По его словам, члены НАТО, а именно США, Канада, Германия, Франция и Польша заверили, что на саммите тема Украины будет обязательно обсуждена. В повестке есть вопрос возможного получения Киевом Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Возможные решения саммита, в том числе в отношении Украины будут зафиксированы в его совместном итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса, — заверил Жовква.

Заместитель главы ОП обратил внимание, что это не первый саммит НАТО без стран-партнеров. Он не исключает, что такое решение может быть пересмотрено, и Украина, возможно, все же сможет принять участие в саммите.

Напомним, США одобрили получение Киевом Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Владимиром Зеленским.

Источник: «Интерфакс-Украина»