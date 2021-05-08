Україна не отримала запрошення на саміт НАТО – в чому справа. Фото: НАТО

https://racurs.ua/ua/n154359-ukrayina-ne-otrymala-zaproshennya-na-samit-nato-v-chomu-sprava.html

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Саміт НАТО в Брюселі відбудеться без участі України, але попри це інтереси Києва будуть враховані.

Саміт проведуть 14 червня без участі країн-партнерів Альянсу, в тому числі й України. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, інформує «Інтерфакс-Україна».

У цьому саміті візьмуть участь тільки країни-члени. Головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня. Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов’язково обговорена, — заявив він.

За його словами, члени НАТО, а саме США, Канада, Німеччина, Франція і Польща запевнили, що на саміті тема України буде обов’язково обговорена. Зокрема обговорять питання можливого отримання Києвом Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Можливі рішення саміту, в тому числі щодо України будуть зафіксовані в його спільному підсумковому документі. Робота над таким документом триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України в підсумковому рішенні Альянсу, — запевнив Жовква.

Заступник глави ОП звернув увагу, що це не перший саміт НАТО без країн-партнерів. Він не виключає, що таке рішення може бути переглянуте й Україна, можливо, все ж зможе взяти участь в саміті.

Нагадаємо, США підтримали отримання Києвом Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном та президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»