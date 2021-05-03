НАТО розгляне “дорожню карту” для вступу України у червні — Дуда

https://racurs.ua/ua/n154141-nato-rozglyane-dorojnu-kartu-dlya-vstupu-ukrayiny-u-chervni-duda.html

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Вступ України до НАТО обговорив президент Польщі Анджей Дуда у Варшаві на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу. За його словами, на саміті Північноатлантичного альянсу, який цьогоріч у червні відбудеться в Брюсселі, заплановане обговорення «дорожньої карти» для Києва щодо виконання кроків для поповнення лав військово-політичного блоку.

Також Дуда анонсував обговорення на саміті НАТО наступного місяця питання безпеки України і всієї Центральної Європи.

По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв’язку і безпеки всієї Центральної Європи. А, по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, «дорожньої карти» до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться, — зазначив Дуда.

Зеленський у відповідь подякував Варшаві за те, що «Польща на чолі з президентом Дудою захищає суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму Росією». Також глава держави нагадав, що Варшава адвокатує Київ щодо членства в військово-політичному союзі 30 держав Північної Америки і Європи.