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Ракурс
НАТО розгляне “дорожню карту” для вступу України у червні — Дуда

НАТО розгляне «дорожню карту» для вступу України у червні — Дуда

3 тра 2021, 19:15
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Вступ України до НАТО обговорив президент Польщі Анджей Дуда у Варшаві на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу. За його словами, на саміті Північноатлантичного альянсу, який цьогоріч у червні відбудеться в Брюсселі, заплановане обговорення «дорожньої карти» для Києва щодо виконання кроків для поповнення лав військово-політичного блоку.

Також Дуда анонсував обговорення на саміті НАТО наступного місяця питання безпеки України і всієї Центральної Європи.


По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв’язку і безпеки всієї Центральної Європи. А, по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, «дорожньої карти» до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться, — зазначив Дуда.

Зеленський у відповідь подякував Варшаві за те, що «Польща на чолі з президентом Дудою захищає суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму Росією». Також глава держави нагадав, що Варшава адвокатує Київ щодо членства в військово-політичному союзі 30 держав Північної Америки і Європи.

Джерело: Ракурс


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