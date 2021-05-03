Біля корабля США у Чорному морі “пасеться” бойовий корвет РФ

https://racurs.ua/ua/n154140-bilya-korablya-ssha-u-chornomu-mori-pasetsya-boyovyy-korvet-rf-foto.html

Ракурс

Військовий катер США USGC Cutter Hamilton разом з патрульними суднами берегової охорони Грузії у понеділок, 3 травня, перебуває у водах Чорного моря поблизу грузинського порту Поті. Поблизу них помічено російський корвет «Павел Державин».

Поруч «пасеться» російський корвет «Павел Державин» — перший бойовий корабель, який повністю збудований для Чорноморського флоту РФ на захопленому окупантами керченському заводі «Залив», — зазначив у Фейсбук керівник проекту інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Нагадаємо, катер берегової охорони США USGC Cutter Hamilton у вівторок, 27 квітня, ввійшов у Чорне море. Тоді повідомлялося, що патрульний катер підтримуватиме союзників Вашингтона та партнерів по НАТО у чорноморському регіоні. USGC Cutter Hamilton став першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море за останні 13 років. Раніше в акваторію Чорного моря у 2008 році запливав катер USCGC Dallas.

Катери берегової охорони класу Hamilton були спроектовані за часів холодної війни й спочатку призначалися для боротьби з підводними човнами. Вони здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі.

Водночас Росія, яка у квітні зігнала армію до кордонів з Україною під видом «військових навчань», попри обіцянки повернути підрозділи збройних сил РФ в місця постійної дислокації, залишила у Чорному морі два кораблі Північного флоту.