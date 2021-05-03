Близ корабля США в Черном море «пасется» боевой корвет РФ

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Ракурс

Военный катер США USGC Cutter Hamilton вместе с патрульными судами береговой охраны Грузии в понедельник, 3 мая, находится в водах Черного моря близ грузинского порта Поти. А неподалеку был замечен российский корвет «Павел Державин».

Рядом «пасется» российский корвет «Павел Державин» — первый боевой корабль, который полностью построен для Черноморского флота РФ на захваченном оккупантами керченском заводе «Залив», — отметил в Фейсбук руководитель проекта института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Напомним, катер береговой охраны США USGC Cutter Hamilton во вторник, 27 апреля, вошел в Черное море. Тогда сообщалось, что патрульный катер будет поддерживать союзников Вашингтона и партнеров по НАТО в черноморском регионе. USGC Cutter Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море за последние 13 лет. Ранее в акваторию Черного моря в 2008 году заплывал катер USCGC Dallas.

Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и первоначально предназначались для борьбы с подводными лодками. Они способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские.

В то же время Россия, которая в апреле согнала армию к границе с Украиной под видом «военных учений», несмотря на обещания вернуть подразделения своих вооруженных сил в места постоянной дислокации, оставила в Черном море два корабля Северного флота.