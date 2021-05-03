НАТО обсудит «дорожную карту» для вступления Украины в июне - Дуда

https://racurs.ua/n154141-nato-obsudit-dorojnuu-kartu-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-iune-duda.html

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Вступление Украины в НАТО обсудил президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге. По его словам, на саммите Североатлантического альянса, который в июне этого года состоится в Брюсселе, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Киева о выполнении шагов для членства в военно-политическом блоке.

Также Дуда анонсировал обсуждение на саммите НАТО в следующем месяце вопроса безопасности Украины и всей Центральной Европы.

Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а также и безопасности всей Центральной Европы. А, во-вторых, этот вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, «дорожной карты» к этому членству, которая сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется, — отметил Дуда.

Зеленский в ответ поблагодарил соседнюю страну за то, что «Польша во главе с президентом Дудой защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма Россией». Также глава государства напомнил, что Варшава выступает адвокатом Киева в вопросе членства в военно-политическом союзе.