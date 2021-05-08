Запись разговора Медведчука с главарем ДНР появилась в сети. Фото: 24 канал

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Ракурс

Запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина появилась в сети.

Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем ​​рождения и Днем победы. Соответствующую аудиозапись получили в распоряжение журналисты «24 канала».

Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню победы.

Разговоры Медведчука с главарем боевиков:

Денис Пушилин: Да…

Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы.

П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем ​​победы.

М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.

П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.

М: Ну, а об этой победе память хранить вечно…

П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто …

М: Денис, еще раз с днем ​​рождения. Всего наилучшего тебе!

П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?

М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы! Еще раз с днем ​​победы и с днем ​​рождения.

П: Спасибо.

М: Давай, пока.

Источник: «24 канал»