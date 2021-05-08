Запись разговора Медведчука с главарем ДНР появилась в сети (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154358-zapis-razgovora-medvedchuka-s-glavarem-dnr-poyavilas-v-seti-video.htmlРакурс
Запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина появилась в сети.
Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем рождения и Днем победы. Соответствующую аудиозапись получили в распоряжение журналисты «24 канала».
Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню победы.
Разговоры Медведчука с главарем боевиков:
Денис Пушилин: Да…
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память хранить вечно…
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто …
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе!
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, пока.
Источник: «24 канал»