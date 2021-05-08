Запис розмови Медведчука з ватажком ДНР з'явився в мережі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154358-zapys-rozmovy-medvedchuka-z-vatajkom-dnr-z-yavyvsya-v-mereji-video.html

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Запис ймовірної розмови лідера української партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і ватажка бойовиків так званої ДНР Дениса Пушиліна з’явився в мережі.

Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» — його днем народження та Днем перемоги. Відповідний аудіозапис отримали в розпорядження журналісти «24 каналу».

Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, який окупанти влаштували до Дня перемоги.

Розмова Медведчука з ватажком бойовиків:

Денис Пушилін: Так…

Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По-друге, з днем перемоги.

П: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

М: Ну, а про цю перемогу пам’ять зберігатимемо вічно…

П: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся — то одне дивлюся, то інше. Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

П: Спасибі.

М: Давай, па-па.

Джерело: «24 канал»