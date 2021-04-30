Медведчук і Сурков висміювали заяви Києва про ТКГ — ЗМІ злили розмову

https://racurs.ua/ua/n154033-medvedchuk-i-surkov-vysmiuvaly-zayavy-kyieva-u-tkg-zmi-zlyly-rozmovu.html

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Віктор Медведчук, який свого часу представляв Київ у Тристоронній контактній групі, у ймовірній розмові з представником Володимира Путіна Владиславом Сурковим обговорював склад ТКГ. 30 квітня у мережі з’явився нібито запис розмови проросійського нардепа й кума Путіна з помічником президента країни-агресора, датований 2014 роком.

Під час цієї розмови Сурков та Медведчук жартують про те, як офіційний Київ називає російських терористів на Донбасі. Сурков каже, що Україна називає їх «злодіями, бандитами та вбивцями», а Медведчук в розпал бойових дій й агресії Кремля на Донбасі, сміючись, додає: «терористами, вбивцями».

Політики говорили про обурення України через необхідність ведення перемовин з підконтрольними Кремлю бойовиками. Медведчук сказав, що це «засмутило громадськість у контактній групі». Зокрема, екс-президента Леоніда Кучму.

Розмова Медведчука та Суркова про ТКГ:

Медведчук: І друге — щодо контактної групи. От її треба зібрати там, завтра чи після. Сурков: Ага. Медведчук: А от вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в Контактній групі. Сурков: Ага, так. Яку? Медведчук: Ну, наприклад Кучму. Сурков: Зубарова чи що? (сміється). Медведчук: Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміється). Сурков: Так-так (сміється). Медведчук: Ти зрозумів, так? Сурков: Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони «злодії та вбивці», за версією України, так би мовити. Медведчук: Терористи, вбивці. (сміється). Сурков: Бандити, яких коронують на царство. Медведчук: Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічались. У мене питання є. Сурков: Так, ну там, звісно, контакти Групи будуть продовжуватись. Проте вони, по-перше, уповноважених, правда, призначать і потім… Медведчук: Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація (сміється). Сурков: А я тобі не даю? Ти можеш сказати, якщо хочеш. Я ж не тобі це пояснюю. Я просто реагую, так би мовити, передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому… Медведчук: Ну, так. Вони мені зараз дзвонитимуть з цього приводу. Я передам. Сурков: У нас чиста позиція — ніяких тут впливів немає. Вони зараз призначать людей уповноваженими, буде збиратись група. Ба більше, мені навіть шеф сказав, ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з’їздити. Я з’їжджу. Медведчук: А взагалі навіть тобі? Я зрозумів. Сурков: Тому хай вони там не плачуть стосовно того, що там не ті люди будуть присутні у складі ополчення. Зате Слава приїде, скажи (сміється).

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ виклали аудіозаписи розмов осіб, голоси яких схожі на голоси Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова. В СБУ пообіцяли дослідити «плівки Медведчука-Суркова» в межах кримінального провадження щодо нардепа від ОПЗЖ.

У 2014 році за дорученням і з відома тодішнього президента Петра Порошенка Медведчук переговори з російською владою щодо постачання електроенергії в анексований РФ Крим та обміну полоненими.

Джерело: 24 канал