Найбільший у світі літак знову піднявся в небо (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154032-naybilshyy-u-sviti-litak-znovu-pidnyavsya-v-nebo-video.htmlРакурс
Stratolaunch, найбільший літак у світі, здійснив свій другий політ. За три години він успішно здійснив ряд маневрів, після чого приземлився.
Літак піднявся в повітря з майданчика аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії. Відповідний ролик опублікувала компанія Stratolaunch Systems в Twitter.
Випробувальний політ, за попередніми даними, визнано успішним. Його цілі не повідомляються. Розмах крила літака Stratolaunch становить 117,3 м, а маса — 226,8 тонни.
Перший політ Stratolaunch відбувся у квітні 2019 року.
Створена за участі співзасновника Microsoft Пола Аллена американська фірма Stratolaunch володіє найбільшим літаком у світі за довжиною та розмахом крила. Літак планували використовувати для запуску ракет космічного призначення.
Після смерті Аллена плани Stratolaunch змінилися: в компанії відмовилися від розробки власної ракети повітряного старту і вирішили використовувати літак для випробувань гіперзвукових технологій.