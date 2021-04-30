Найбільший у світі літак знову піднявся в небо. Фото: blogforlife.org

https://racurs.ua/ua/n154032-naybilshyy-u-sviti-litak-znovu-pidnyavsya-v-nebo-video.html

Ракурс

Stratolaunch, найбільший літак у світі, здійснив свій другий політ. За три години він успішно здійснив ряд маневрів, після чого приземлився.

Літак піднявся в повітря з майданчика аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії. Відповідний ролик опублікувала компанія Stratolaunch Systems в Twitter.

Випробувальний політ, за попередніми даними, визнано успішним. Його цілі не повідомляються. Розмах крила літака Stratolaunch становить 117,3 м, а маса — 226,8 тонни.

Перший політ Stratolaunch відбувся у квітні 2019 року.

Створена за участі співзасновника Microsoft Пола Аллена американська фірма Stratolaunch володіє найбільшим літаком у світі за довжиною та розмахом крила. Літак планували використовувати для запуску ракет космічного призначення.

Після смерті Аллена плани Stratolaunch змінилися: в компанії відмовилися від розробки власної ракети повітряного старту і вирішили використовувати літак для випробувань гіперзвукових технологій.