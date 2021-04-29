Літак Брежнєва. Фото: Fаcebook

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Ракурс

Літак Брежнєва стане центральною перлиною парку авіації, який планують побудувати в селищі Глеваха під Київ.

Таким чином літак, на якому літали перші особи Радянського Союзу, стане туристичним об'єктом. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації на сторінці в Facebook.





Повідомляється, що навколо літака «СРСР-8661» створять парк авіації з музеями, виставкою літаків, готелем, дитячим майданчиком, озером і рестораном всередині літака. Але поки ця ідея залишається тільки у формі плану, а літак чекає до кращих часів.

Відомо, що радянський пасажирський лайнер складається з трьох відсіків — відсіку з сидіннями на шість крісел, кухні і туалету. Зараз літак стоїть на узбіччі Одеської траси за 54 кілометри від Києва. У 2010 році літак хотіли списати на металобрухт, але потім його вирішили перетворити на туристичний об'єкт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Нижній Ореанді на півдні окупованого Криму продали колишню державну дачу № 1 СРСР, яку росіяни націоналізували після анексії півострова. До анексії об'єкт був на балансі Державного управління справами.