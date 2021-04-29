Самолет Брежнева. Фото: Facebook

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Самолет Брежнева станет центральной жемчужиной парка авиации, который планируют построить в поселке Глеваха под Киев.

Таким образом самолет, на котором летали первые лица Советского Союза, станет туристическим объектом. Об этом сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской госадминистрации на странице в Facebook.





Сообщается, что вокруг самолета «СССР-8661» создадут парк авиации с музеями, выставкой самолетов, гостиницей, детской площадкой, озером и рестораном внутри самолета. Но пока эта идея остается только в форме плана, а самолет ждет до лучших времен.

Известно, что советский пассажирский лайнер состоит из трех отсеков — отсека с сиденьями на шесть кресел, кухни и туалета. Сейчас самолет заброшен и стоит на обочине Одесской трассы в 54 километрах от Киева. В 2010 году самолет хотели списать на металлолом, но потом его решили сделать туристическим объектом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижней Ореанде на юге оккупированного Крыма продали бывшую государственную дачу № 1 СССР, которую россияне национализировали после аннексии полуострова. До аннексии объект был на балансе Государственного управления делами.



Источник: Facebook