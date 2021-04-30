Самый большой в мире самолет снова поднялся в небо. Фото: blogforlife.org

https://racurs.ua/n154032-samyy-bolshoy-v-mire-samolet-snova-podnyalsya-v-nebo-video.html

Ракурс

Stratolaunch, самый большой самолет в мире, совершил свой второй полет. За три часа он успешно совершил ряд маневров, после чего приземлился.

Самолет поднялся в воздух с площадки аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Соответствующий ролик опубликовала компания Stratolaunch Systems в Twitter.

Испытательный полет, по предварительным данным, признан успешным. Его цели не сообщаются. Размах крыла самолета Stratolaunch составляет 117,3 м, а масса — 226,8 тонны.

Первый полет Stratolaunch состоялся в апреле 2019 года.

Созданная при участии сооснователя Microsoft Пола Аллена американская фирма Stratolaunch располагает самым большим по размаху крыла и длине самолетом в мире, изначально предназначенным для запуска ракет космического назначения.

После смерти Аллена планы Stratolaunch поменялись: в компании отказались от разработки собственной ракеты воздушного старта и решили использовать самолет для испытаний гиперзвуковых технологий.