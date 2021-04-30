Вилкул отчитывался Кремлю о выборах - СМИ обнародовали аудио

Александр Вилкул, бывший нардеп от ОПЗЖ в 2014 году, вероятно, контактировал в телефонном режиме с экс-помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. Политики обсуждали возможные формы «взаимодействия».

Обсудить «формы взаимодействия» Сурков и Вилкул планировали в Москве. Запись разговора получило в свое распоряжение издание Цензор.НЕТ.

Депутат тогдашнего «Оппозиционного блока» утвердительно ответил на предложение представителя Кремля прилететь в Москву для личной беседы.

Также Сурков поздравил Вилкула с результатом — на выборах в Верховную Раду в 2014 году «Оппозиционный блок» набрал 9,43% голосов.

Расшифровка:

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются пять округов еще украсть. По «мажоритарке» мы выиграли.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено — по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь — позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго — я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.