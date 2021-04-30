Шансы введения «пасхального перемирия» оценили в ТКГ. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n154030-shansy-vvedeniya-pashalnogo-peremiriya-ocenili-v-tkg.html

Ракурс

«Пасхальное перемирие» на Донбассе, вероятно, не удастся ввести.

Никаких предварительных договоренностей о проведении заседания Трехсторонней контактной группы для заключения такого перемирия пока нет. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии «Укринформу».

Нет, и шансы призрачны, — заявил он.

На днях, 28 апреля, делегации Трехсторонней контактной группы поддержали саму идею «пасхального перемирия», но не согласовали ряд нюансов, поэтому договорились продолжить консультации. А глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что отправил специальному представителю ОБСЕ Хайди Грау дополнения к предложенному российской стороной проекта соглашения о «пасхальное перемирие» и контроль за его соблюдением.

Как известно, с 27 июля 2020 года началось новое «полное и всеобъемлющее прекращение огня» на Донбассе — таких с лета 2014 года было уже около двух десятков. У Зеленского новое перемирие называли «прорывом» и заявляли о его крайне серьезном статусе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны готовы договориться о пасхальное перемирие на Донбассе во время заседания Трехсторонней контактной группы.