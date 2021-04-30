Шанси запровадження «великоднього перемир’я» оцінили в ТКГ. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n154030-shansy-zaprovadjennya-velykodnogo-peremyr-ya-ocinyly-v-tkg.html

Ракурс

«Великоднє перемир’я» на Донбасі, ймовірно, не вдасться запровадити.

Жодних попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення такого перемир’я наразі немає. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у коментарі «Укрінформу».

Ні, і шанси примарні, — заявив він.

Днями, 28 квітня, делегації Тристоронньої контактної групи підтримали саму ідею «великоднього перемир’я», але не узгодили низку нюансів, тому домовилися продовжити консультації. А голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що відправив спеціальному представнику ОБСЄ Хайді Грау доповнення до запропонованого російською стороною проекту угоди про «великоднє перемир’я» і контроль за його дотриманням.

Як відомо, з 27 липня 2020 року почалося нове «повне і всеосяжне припинення вогню» на Донбасі — таких з літа 2014 року було вже близько двох десятків. У Зеленського нове перемир’я називали «проривом» та заявляли про його вкрай серйозний статус.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що сторони готові домовитися про великоднє перемир’я на Донбасі під час засідання Тристоронньої контактної групи.