Вілкул звітував перед Кремлем за вибори — ЗМІ оприлюднили аудіо

Олександр Вілкул, колишній нардеп від ОПЗЖ у 2014 році, ймовірно, контактував у телефонному режимі з екс-помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Політики обговорювали можливі форми «взаємодії».

Обговорити «форми взаємодії» Сурков і Вілкул планували у Москві. Запис розмови отримало у своє розпорядження видання Цензор.НЕТ.

Депутат тодішнього «Опозиційного блоку» ствердно відповів на пропозицію представника Кремля прилетіти до Москви для особистої розмови.

Також Сурков привітав Вілкула з результатом — на виборах до Верховної Ради у 2014 році «Опозиційний блок» набрав 9,43% голосів.

Розшифровка:

Сурков: Ні, нормально. Я вітаю. Радий чути. З хорошим результатом тебе. Вітають.

Вілкул: Дякую. Ну, ми тут ще воюємо, у нас тут намагаються п’ять округів ще вкрасти. За «мажоритаркою» ми виграли.

Сурков: Просто круто. Ні, ну круто. Для таких часів, звичайно, дуже хороший. Так що так. Ну, як нам домовитися? Як нам краще, як кажуть, взаємодію налагодити якусь, в якійсь формі? Просто телефонувати будемо або якось ще зручніше?

Вілкул: Я думаю, що треба якось перетнутися, щоб концептуально проговорити. Тому що коли все проговорено — по телефону воно зрозуміліше.

Сурков: Це правда, це правда. Саша, ну, варіанти тут півтора: або там, коли в Москві будеш, або я, якщо в Києві опинюся — зателефоную заздалегідь, якщо там будеш, перетнемося десь. Хоча там все у вас буде під наглядом, зрозуміло (сміється). Або десь ще.

Вілкул: Я можу злітати в Москву. А десь за кордон ніде не летите найближчим часом?

Сурков: Ну, у мене, по-перше, ти знаєш, за кордон зараз туго — я зараз мало куди можу виїхати (сміється).

Вілкул: А, ну так. Я забув. Я можу мотнутися в Москву.