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Вілкул звітував перед Кремлем за вибори — ЗМІ оприлюднили аудіо
Вілкул звітував перед Кремлем за вибори — ЗМІ оприлюднили аудіоhttps://racurs.ua/ua/n154031-vilkul-zvituvav-pered-kremlem-za-vybory-zmi-opryludnyly-audio.htmlРакурс
Олександр Вілкул, колишній нардеп від ОПЗЖ у 2014 році, ймовірно, контактував у телефонному режимі з екс-помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Політики обговорювали можливі форми «взаємодії».
Обговорити «форми взаємодії» Сурков і Вілкул планували у Москві. Запис розмови отримало у своє розпорядження видання Цензор.НЕТ.
Депутат тодішнього «Опозиційного блоку» ствердно відповів на пропозицію представника Кремля прилетіти до Москви для особистої розмови.
Також Сурков привітав Вілкула з результатом — на виборах до Верховної Ради у 2014 році «Опозиційний блок» набрав 9,43% голосів.
Розшифровка:
Сурков: Ні, нормально. Я вітаю. Радий чути. З хорошим результатом тебе. Вітають.
Вілкул: Дякую. Ну, ми тут ще воюємо, у нас тут намагаються п’ять округів ще вкрасти. За «мажоритаркою» ми виграли.
Сурков: Просто круто. Ні, ну круто. Для таких часів, звичайно, дуже хороший. Так що так. Ну, як нам домовитися? Як нам краще, як кажуть, взаємодію налагодити якусь, в якійсь формі? Просто телефонувати будемо або якось ще зручніше?
Вілкул: Я думаю, що треба якось перетнутися, щоб концептуально проговорити. Тому що коли все проговорено — по телефону воно зрозуміліше.
Сурков: Це правда, це правда. Саша, ну, варіанти тут півтора: або там, коли в Москві будеш, або я, якщо в Києві опинюся — зателефоную заздалегідь, якщо там будеш, перетнемося десь. Хоча там все у вас буде під наглядом, зрозуміло (сміється). Або десь ще.
Вілкул: Я можу злітати в Москву. А десь за кордон ніде не летите найближчим часом?
Сурков: Ну, у мене, по-перше, ти знаєш, за кордон зараз туго — я зараз мало куди можу виїхати (сміється).
Вілкул: А, ну так. Я забув. Я можу мотнутися в Москву.
Джерело: Цензор. НЕТ
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