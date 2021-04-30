Медведчук и Сурков высмеивали заявления Киева о ТКГ - СМИ слили разговор

https://racurs.ua/n154033-medvedchuk-i-surkov-vysmeivali-zayavleniya-kieva-o-tkg-smi-slili-razgovor.html

Ракурс

Виктор Медведчук, который в свое время представлял Киев в Трехсторонней контактной группе, в вероятном разговоре с представителем Владимира Путина Владиславом Сурковым обсуждал состав ТКГ. 30 апреля в сети появилась якобы запись разговора пророссийского нардепа и кума Путина с помощником президента страны-агрессора, датированная 2014 годом.

Во время этого разговора Сурков и Медведчук шутили о том, как официальный Киев называет российских террористов на Донбассе. Сурков говорит, что Украина называет их «ворами, бандитами и убийцами», а Медведчук в разгар боевых действий и агрессии Кремля на Донбассе, смеясь добавил: «террористами, убийцами».

Политики говорили о возмущении Киева из-за необходимости ведения переговоров с подконтрольными Кремлю боевиками. Медведчук сказал, что это «огорчило общественность в контактной группе». В частности, экс-президента Леонида Кучму.

Разговор Медведчука и Суркова о ТКГ:

Медведчук: И второе — по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после. Сурков: Ага. Медведчук: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе. Сурков: Ага, так. Какое? Медведчук: Ну, например, Кучму. Сурков: Зубарова что ли? (Смеется). Медведчук: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется). Сурков: Да-да (Смеется). Медведчук: Ты понял, да? Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они «воры и убийцы», по версии Украины, так сказать. Медведчук: Террористы, убийцы… (Смеется). Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство. Медведчук: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть. Сурков: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом… Медведчук: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется). Сурков: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому… Медведчук: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам. Сурков: У нас чистая позиция — никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу. Медведчук: А вообще даже тебе? Я понял. Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

Напомним, недавно в СМИ выложили аудиозаписи разговоров лиц, голоса которых похожи на голоса Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. В СБУ пообещали исследовать «пленки Медведчука-Суркова» в рамках уголовного производства против нардепа от ОПЗЖ. В 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко Медведчук вел переговоры с российскими властями о поставках электроэнергии в аннексированный РФ Крым и обмене пленными.

Источник: 24 канал