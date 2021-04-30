Медведчук и Сурков высмеивали заявления Киева о ТКГ - СМИ слили разговор

Медведчук и Сурков высмеивали заявления Киева о ТКГ — СМИ слили разговорhttps://racurs.ua/n154033-medvedchuk-i-surkov-vysmeivali-zayavleniya-kieva-o-tkg-smi-slili-razgovor.htmlРакурс
Виктор Медведчук, который в свое время представлял Киев в Трехсторонней контактной группе, в вероятном разговоре с представителем Владимира Путина Владиславом Сурковым обсуждал состав ТКГ. 30 апреля в сети появилась якобы запись разговора пророссийского нардепа и кума Путина с помощником президента страны-агрессора, датированная 2014 годом.
Во время этого разговора Сурков и Медведчук шутили о том, как официальный Киев называет российских террористов на Донбассе. Сурков говорит, что Украина называет их «ворами, бандитами и убийцами», а Медведчук в разгар боевых действий и агрессии Кремля на Донбассе, смеясь добавил: «террористами, убийцами».
Политики говорили о возмущении Киева из-за необходимости ведения переговоров с подконтрольными Кремлю боевиками. Медведчук сказал, что это «огорчило общественность в контактной группе». В частности, экс-президента Леонида Кучму.
Разговор Медведчука и Суркова о ТКГ:
Медведчук: И второе — по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после.
Сурков: Ага.
Медведчук: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.
Сурков: Ага, так. Какое?
Медведчук: Ну, например, Кучму.
Сурков: Зубарова что ли? (Смеется).
Медведчук: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).
Сурков: Да-да (Смеется).
Медведчук: Ты понял, да?
Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они «воры и убийцы», по версии Украины, так сказать.
Медведчук: Террористы, убийцы… (Смеется).
Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство.
Медведчук: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть.
Сурков: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом…
Медведчук: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется).
Сурков: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…
Медведчук: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам.
Сурков: У нас чистая позиция — никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.
Медведчук: А вообще даже тебе? Я понял.
Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).
Напомним, недавно в СМИ выложили аудиозаписи разговоров лиц, голоса которых похожи на голоса Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. В СБУ пообещали исследовать «пленки Медведчука-Суркова» в рамках уголовного производства против нардепа от ОПЗЖ. В 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко Медведчук вел переговоры с российскими властями о поставках электроэнергии в аннексированный РФ Крым и обмене пленными.
Источник: 24 канал