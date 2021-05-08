Їла мох і траву – знайшли жінку, яка зникла п'ять місяців тому. Фото: botanichka

https://racurs.ua/ua/n154357-yila-moh-i-travu-znayshly-jinku-yaka-znykla-p-yat-misyaciv-tomu.html

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47-річну жінку, яка зникла п’ять місяців тому, знайшли в каньйоні в США в штаті Юта. Вона пережила зиму харчуючись травою та мохом, а воду брала з місцевої водойми.

Каньйон Даймонд Форк, де перебувала жінка, знаходиться недалеко від місця, де в листопаді минулого року знайшли її покинуте авто. Жінка вважалася зниклою безвісти з 25 листопада 2020 року. Про це повідомляє The Guardian.

У поліції розповіли, що зниклу знайшли під час повітряного обшуку району. Шукаючи безпілотник, який розбився під час обшуку, сержант та пілот безпілотника натрапили на намет.

Зараз ми вважаємо, що вона свідомо вирішила залишитися в цьому районі протягом цих місяців, — йдеться в заяві поліції.

Зазначається, що жінка була виснаженою і худою. Її доправили в лікарню. Розслідування щодо її зникнення показало, що, можливо, вона мала проблеми з психічним здоров’ям.

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Джерело: The Guardian