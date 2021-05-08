Ела мох и траву – нашли женщину, пропавшую пять месяцев назад. Фото: botanichka

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Ракурс

47-летнюю женщину, которая пропала пять месяцев назад, нашли в каньоне в США в штате Юта. Она пережила зиму питаясь травой и мхом, а воду брала из местного водоема.

Каньон Даймонд Форк, где нашли женщину, находится недалеко от места, где в ноябре прошлого года нашли ее брошенное авто. Женщина считалась пропавшей без вести с 25 ноября 2020 года. Об этом сообщает The Guardian.

В полиции рассказали, что пропавшую нашли во время воздушного обследования района. Во время поиска беспилотника, который разбился во время обследования, сержант и пилот беспилотника наткнулись на палатку.

Сейчас мы считаем, что она сознательно решила остаться в этом районе в течение этих месяцев, — говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что женщина была истощенной и худой. Ее доставили в больницу. Расследование ее исчезновения показало, что, возможно, она сталкивалась с проблемами психического здоровья.

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Источник: The Guardian