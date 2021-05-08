Место падения китайской ракеты назвали эксперты. Фото: cnsa.gov.cn

https://racurs.ua/n154356-mesto-padeniya-kitayskoy-rakety-nazvali-eksperty.html

Ракурс

Китайская неконтролируемая ракета-носитель Long March 5B, которая с огромной скоростью падает на Землю, вернется в атмосферу поздно в субботу или в начале воскресенья, 9 мая.

В сообщении специализированного сервиса военно-воздушных сил США Space-Track указаны координаты вероятного места падения. Отмечается, что ракета может упасть на территорию Туркменистана.

В то же время в Центре по вопросам возвращения в атмосферу и изучения космического мусора (CORDS) сообщают, что ракета может упасть вблизи Северного острова в Новой Зеландии.

Китай заявляет, что обломки его ракеты вряд ли причинят вред. Китайские эксперты предполагают, что обломки ракеты упадут в международные воды.

«Чанчжэн-5B» — ракета-носитель Китая с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. В конце апреля она вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Пекин запуск, который производился на космодроме Вэньчан на острове Хайнань, назвал успешным.

Напомним, Китай запустил свою ракету 29 апреля, чтобы доставить первый модуль «Гармония небес» для своей будущей космической станции. Впоследствии инженеры обнаружили, что основная ступень ракеты медленно и неконтролируемо движется к Земле.