Місце падіння китайської ракети назвали експерти. Фото: cnsa.gov.cn

https://racurs.ua/ua/n154356-misce-padinnya-kytayskoyi-rakety-nazvaly-eksperty.html

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Китайська неконтрольована ракета-носій Long March 5B, яка з величезною швидкістю падає на Землю, повернеться в атмосферу пізно в суботу або на початку неділі, 9 травня.

У повідомленні спеціалізованого сервісу військово-повітряних сил США Space-Track вказано координати ймовірного місця падіння. Зазначається, що ракета може впасти на територію Туркменістану.

Водночас в Центрі вивчення повернення в атмосферу та дослідження космічного сміття (CORDS) повідомляють, що ракета може впасти поблизу Північного острова в Новій Зеландії.

Китай заявляє, що уламки його ракети навряд заподіють шкоду. Китайські експерти припускають, що уламки ракети впадуть в міжнародні води.

«Чанчжен-5B» — ракета-носій з 10 двигунами, що працюють на рідкому водні та гасі. Наприкінці квітня вона вивела на орбіту базовий модуль національної космічної станції «Тяньхе». Пекін назвав запуск, який здійснював з космодрому Веньчан на острові Хайнань, успішним.

Нагадаємо, Китай запустив свою ракету 29 квітня, щоб доставити перший модуль «Гармонія небес» для своєї майбутньої космічної станції. Згодом інженери виявили, що основна частина ракети повільно і неконтрольовано рухається до Землі.