Контракт з Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини затвердила Єврокомісія. Фото: РБК

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Вакцинація від коронавірусу триває в Європейському Союзі. Єврокомісія затвердила контракт з Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу.

Поставки очікуються протягом 2021−2023 років. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 млн доз та 900 млн додатково з BioNTech Group і Pfizer на 2021−2023 роки, — написала вона.

Окрім того, очікуються контракти на інші вакцини. Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати проти коронавірусу 70% дорослого населення Європи.

Як відомо, Україна в травні 2021 року має отримати партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, до 20 травня мають прибути близько 500 тис. доз цієї вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу сповільнилася через масштабний зрив постачання препарату Pfizer в Європу. Контракт на постачання вакцин між компанією-виробником і Францією мав бути затверджений 30 квітня, однак цього не сталося.

Вина за це, як повідомляють західні журналісти, лежить на Тьєррі Брентоні — комісарі з питань внутрішнього ринку, який курує політику використання вакцин в ЄС.