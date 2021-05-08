Контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины утвердила Еврокомиссия. Фото: РБК

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Европейском Союзе. Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса.

Поставки ожидаются в течении 2021−2023 годов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 млн доз и 900 млн дополнительно с BioNTech Group и Pfizer на 2021−2023 года, — написала она.

Кроме того, ожидаются контракты на другие вакцины. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы.

Как известно, Украина в мае 2021 года должна получить партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до 20 мая должны прибыть около 500 тыс. доз вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса замедлилась из-за масштабного срыва поставок препарата Pfizer в Европу. Контракт на поставку вакцин между компанией-производителем и Францией должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло.

Вина за это, как сообщают западные журналисты, лежит на Тьерри Брентоне — комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в ЕС.