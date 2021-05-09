Военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ посетили ветеранов Второй мировой войны, фото: штаб ООС

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Военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимают участие в операции Объединенных сил (ООС), сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом, со словами благодарности и гостинцами посетили ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В свою очередь, ветераны пожелали десантникам бригады, чтобы в календаре праздников появился еще один День Победы, победы в войне, которая пришлась на их поколение, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе сегодня, 9 мая, командование Военно-Морских cил ВСУ поздравило с Днем победы 100-летнего ветерана Второй мировой войны и морской пехоты в отставке Ивана Кулибабу. Под окнами многоэтажки в Одессе, где проживает ветеран, военные музыканты провели праздничный концерт.