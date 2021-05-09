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Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Військові ООС відвідали ветеранів Другої світової війни (ФОТО)

9 тра 2021, 22:28
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Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України (ЗСУ), які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом, зі словами вдячності та гостинцями відвідали ветеранів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

У свою чергу, ветерани побажали десантникам бригади, щоб у календарі свят з’явився ще один День Перемоги, перемоги у війні, яка припала на їхнє покоління, — зазначається в повідомленні.

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС


Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ДШВ відвідали ветеранів Другої світової війни, фото: штаб ООС

Нагадаємо, в Одесі сьогодні, 9 травня, командування Військово-Морських cил ЗСУ привітало з Днем перемоги 100-річного ветерана Другої світової війни та морської піхоти у відставці Івана Кулібабу. Під вікнами багатоповерхівки в Одесі, де проживає ветеран, військові музиканти провели святковий концерт.

Джерело: Ракурс


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