Вступ України в НАТО обговорили Лукашенко і Путін. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n154391-vstup-ukrayiny-v-nato-obgovoryly-lukashenko-i-putin.html

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Олександр Лукашенко і Володимир Путін, президенти Білорусі та Росії, провели переговори по телефону.

У розмові вони «торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення країни до тісної взаємодії з НАТО». Про це повідомили у прес-службі президента Білорусі.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін обмінялися думками про внутрішню ситуацію в Білорусі та Російської Федерації. Президенти домовилися зустрітися й обговорити наявні проблеми, які стоять перед країнами, — йдеться у повідомленні.

Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів і домовилися зустрітися найближчим часом.

Раніше в Кремлі заявили, що членство України в НАТО нібито може лише погіршити ситуацію на Донбасі. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що «вступ України до НАТО може призвести до незворотних наслідків для української державності та масштабної ескалації на південному сході країни».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що саміт НАТО в Брюселі відбудеться без участі України, але попри це інтереси Києва будуть враховані.