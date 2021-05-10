Кипр отменил карантин для украинцев, но есть условие. Фото: 4studio.com.ua

https://racurs.ua/n154394-kipr-otmenil-karantin-dlya-ukraincev-no-est-uslovie.html

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Кипр отменил карантин для туристов из ряда стран, среди них и Украина. Граждане могут не проходить самоизоляцию только в случае, если они вакцинировались и имеют соответствующую справку.

Вакцина, которую получил человек, должна быть признана Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Также допускается иммунизация препаратом «Спутник V». Об этом пишет Cyprus News Agency.

Кроме того, в Кипр будут пускать только лиц, получивших две дозы вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer или «Спутник V». Если человек вакцинировался Johnson & Johnson, то с момента вакцинации должно пройти как минимум 14 дней.

Отмечается, что туристам с двумя прививками не нужно делать тестирование перед поездкой и проходить карантин по прибытии.

Как известно, с 1 мая в Болгарии разрешили въезд иностранным гражданам. Чтобы пересечь границу, туристам необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что человек переболел коронавирусом.

Напомним, Египет усилил карантин — власти ближневосточной страны ввели дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения будут касаться работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других развлекательных заведений.

Источник: Cyprus News Agency