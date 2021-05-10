Кіпр скасував карантин для українців, але є умова. Фото: 4studio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154394-kipr-skasuvav-karantyn-dlya-ukrayinciv-ale-ie-umova.html

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Кіпр скасував карантин для туристів з низки країн, серед них і Україна. Громадяни можуть не проходити самоізоляцію лише у разі, якщо вони вакцинувалися і мають відповідну довідку.

Вакцина, яку отримала людина, повинна бути визнана Європейською агенцією з лікарських засобів (ЕМА). Також допускається імунізація препаратом «Спутник V». Про це пише Cyprus News Agency.

Крім того, у Кіпр пускатимуть лише осіб, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca, Moderna, Pfizer або «Спутник V». Якщо людина вакцинувалася Johnson&Johnson, то з моменту вакцинації має пройти принаймі 14 днів.

Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою і відправлятися в карантин після прибуття.

Як відомо, з 1 травня у Болгарії дозволили в’їзд іноземним громадянам. Щоб перетнути кордон, туристам необхідно мати сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про те, що особа перехворіла на коронавірус.

Нагадаємо, Єгипет посилив карантин — влада близькосхідної країни запровадила додаткові карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Обмеження стосуватимуться роботи крамниць, кафе, ресторанів, театрів і низки інших розважальних закладів.

Джерело: Cyprus News Agency