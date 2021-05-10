Списки для обміну полоненими передали окупанти – деталі. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154393-spysky-dlya-obminu-polonenymy-peredaly-okupanty-detali.html

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Окупанти на Донбасі передали українській стороні списки для обміну полоненими.

Кількість людей, які можуть повернутися до України, поки що не уточнюється. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще півроку тому, якщо не більше. Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались і в квітні цього року ми все-таки їх отримали, — сказала вона.



За словами Іванової, обмін списками став «маленьким, але суттєвим кроком» і зараз над ними триває робота. Вона наголосила, що говорити про кількість людей, які можуть повернутися з ОРДЛО, «дуже складно», оскільки інформація окупантів не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі продовжує забирати життя українських воїнів, ще близько 300 осіб бойовики утримують в заручниках. Точна кількість людей, яких утримують бойовики, досі не відома, заручники часто знаходяться в різних локаціях — чи то в катівнях на окупованій території, чи то в російських в’язницях.