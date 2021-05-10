Списки для обмена пленными передали оккупанты – детали. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/n154393-spiski-dlya-obmena-plennymi-peredali-okkupanty-detali.html

Ракурс

Оккупанты на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.

Количество людей, которые могут вернуться в Украину, пока не уточняется. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, если не больше. Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались и в апреле этого года мы все-таки их получили, — сказала она.



По словам Ивановой, обмен списками стал «маленьким, но существенным шагом» и сейчас над ними продолжается работа. Она подчеркнула, что говорить о количестве людей, которые могут вернуться из ОРДЛО, «очень сложно», поскольку информация оккупантов не соответствует действительности.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских воинов, еще около 300 человек боевики удерживают в заложниках. Точное количество людей, которых удерживают боевики, до сих пор не известно, заложники зачастую находятся в разных локациях — то ли в застенках на оккупированной территории, то ли в российских тюрьмах.