Карантинні зони в Україні оновило МОЗ – список. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154395-karantynni-zony-v-ukrayini-onovylo-moz-spysok.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через пандемію коронавірусу. Станом на 10 травня в жодній області не встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Натомість до «помаранчевих» регіонів приєдналася Миколаївська область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Всього у «помаранчевій» зоні перебуває вісім областей, серед них — Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.

У «жовтій» зоні наразі перебуває Київ та 16 областей України. Серед них — Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас до «зеленої» зони не потрапив жоден з регіонів.

За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 1 тис. 4 особи, що майже у п’ять разів менше попереднього показника. При цьому в 11 регіонах не зробили жодного щеплення, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Щеплення не робили в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

880 щеплень зроблено препаратом AstraZeneca, 124 — вакциною Sinovac Biotech і жодного препаратом Pfizer-BioNTech. Також жодну людину не вакцинували повторно.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 9 травня, підхопили 2 тис. 817 людей. Хвороба забрала життя 119 українців, а ще 1 тис. 414 осіб потрапили в лікарні.