Військовий корабель США зайшов в Одесу. Фото: Думська

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Ракурс

В Одесу зайшов американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок, 10 травня.

Корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу, повідомляє видання «Думська».

USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп’ятников».

За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер «Старобільськ» для проведення вправ типу Passex.

USCGC Hamilton — четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року. USGC Cutter Hamilton став першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море за останні 13 років. Раніше в акваторію Чорного моря у 2008 році запливав катер USCGC Dallas.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біля корабля США у Чорному морі «пасеться» бойовий корвет РФ.

Джерело: «Думська»