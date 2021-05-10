Тарифи на електроенергію зростуть з 1 липня – подробиці. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n154397-taryfy-na-elektroenergiu-zrostut-z-1-lypnya-podrobyci.html

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Новий тариф на електроенергію в Україні діятиме вже з 1 липня.

Його вартість виросте приблизно в півтора-два рази. При цьому українцям мають намір надати пільговий тариф (за зразком того, який існував на перші 100 кВт-год до 1 січня 2021 року), повідомляє Today.

Вартість кіловат-години стане вищою і становитиме близько 2,5−3 грн. Крім того, уряд вирішив ввести пільги для певного обсягу споживання.

В одному з варіантів розглядають можливість встановити пільгу на перші 100 кВт-год, як і було раніше. Проте їх вартість становитиме вже не 90 копійок, а 1,68 грн.

Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що підвищувати тариф на електроенергію потрібно зі споживання 500 кВт-год.

Він також пропонує не обмежуватися двома тарифами, а встановити таку градацію за обсягом споживання:

до 100 кВт-год — 0,9 грн;

від 100 до 500 кВт-год — 1,68 грн;

від 500 до 1000 кВт-год — 2,5 грн;

понад 1000 кВт-год — понад 3 грн.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль назвав ціну на електроенергію, яка діятиме для населення до 30 червня. Ціна на електроенергію залишається 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Джерело: Today