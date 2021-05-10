Шестилетний мальчик отравился водкой на кладбище под Одессой. Фото: parohod.online

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В Одесской области госпитализировали шестилетнего мальчика, который отравился водкой.

Мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел водку. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

За невыполнение родительских обязанностей на 39-летнюю мать составлен административный протокол. В полиции рассказали, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетняя девочка. От полученных травм она погибла на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.