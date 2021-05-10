Останки неандертальцев археологи нашли в Италии. Фото: 0362.ua

https://racurs.ua/n154399-ostanki-neandertalcev-arheologi-nashli-v-italii-foto-video.html

Ракурс

Кости девяти неандертальцев археологи нашли в Италии.

Исследователи обнаружили в пещере Гваттари останки семерых мужчин, одной женщины и подростка. Об этом сообщает Министерство культуры Италии.

Найденные неандертальцы жили в разные периоды: костям восьми из них примерно 50−68 тыс. лет, а костям еще одного человека — примерно 90−100 тыс. лет.

Также в пещере нашли кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и зубра.

Ученые предполагают, что людей могли загрызть гиены — на черепе одного из них есть след от укуса, а на костях — следы зубов.

Скорее всего, гиены охотились на наиболее уязвимых людей: больных или пожилого возраста.

Пещеру Гваттари случайно открыли в 1939 году, из-за оползня или землетрясения она была заблокирована тысячи лет. В прошлом веке там нашли останки двух неандертальцев.

Теперь же в пещере в общем обнаружили останки 11 человек, поэтому ученые называют это место «одним из самых значимых для истории».