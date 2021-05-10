Останки неандертальців археологи знайшли в Італії. Фото: 0362.ua

https://racurs.ua/ua/n154399-ostanky-neandertalciv-arheology-znayshly-v-italiyi-foto-video.html

Ракурс

Кістки дев’яти неандертальців археологи знайшли в Італії.

Науковці виявили в печері Гваттарі останки сімох чоловіків, однієї жінки та підлітка. Про це повідомляє Міністерство культури Італії.

Знайдені неандертальці жили в різні періоди: кісткам вісьмох із них приблизно 50−68 тис. років, а кісткам ще однієї людини — приблизно 90−100 тис. років.

Також в печері знайшли кістки гієн, слона, носорога, печерного ведмедя і зубра.

Вчені припускають, що людей могли загризти гієни — на черепі одного з них є слід від укусу, а на кістках — сліди зубів.

Найімовірніше, гієни полювали на найбільш вразливих людей: хворих або похилого віку.

Печеру Гваттарі випадково відкрили в 1939 році, через зсув або землетрус вона була заблокована тисячі років. У минулому столітті там знайшли останки двох неандертальців.

Натомість тепер у печері загалом виявили залишки 11 людей, тому вчені називають це місце «одним із найбільш значущих для історії».