Останки неандертальців археологи знайшли в Італії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154399-ostanky-neandertalciv-arheology-znayshly-v-italiyi-foto-video.htmlРакурс
Кістки дев’яти неандертальців археологи знайшли в Італії.
Науковці виявили в печері Гваттарі останки сімох чоловіків, однієї жінки та підлітка. Про це повідомляє Міністерство культури Італії.
Знайдені неандертальці жили в різні періоди: кісткам вісьмох із них приблизно 50−68 тис. років, а кісткам ще однієї людини — приблизно 90−100 тис. років.
Також в печері знайшли кістки гієн, слона, носорога, печерного ведмедя і зубра.
Вчені припускають, що людей могли загризти гієни — на черепі одного з них є слід від укусу, а на кістках — сліди зубів.
Найімовірніше, гієни полювали на найбільш вразливих людей: хворих або похилого віку.
Печеру Гваттарі випадково відкрили в 1939 році, через зсув або землетрус вона була заблокована тисячі років. У минулому столітті там знайшли останки двох неандертальців.
Натомість тепер у печері загалом виявили залишки 11 людей, тому вчені називають це місце «одним із найбільш значущих для історії».