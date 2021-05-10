Сталкеров из России задержали в Чернобыльской зоне. Фото: superagronom.com

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Трех сталкеров в Чернобыльской зоне задержали пограничники вместе с полицией.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации, а также 25-летняя гражданка Украины, жительница Николаева. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Нарушители пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46−1 КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению», решение по которым будет принимать суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что водка из Чернобыля озадачила украинских правоохранителей — они конфисковали 1 тыс. 500 бутылок самогона из яблок, выращенных рядом с Чернобыльской АЭС.