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Ракурс
На Донбассе поймали разведчика ДНР. Фото: СБУ

Шпиона ДНР поймали правоохранители на Донбассе (ФОТО)

10 мая 2021, 16:39
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Боевика Донецкой народной республики поймали вблизи линии огня на Донбассе.

Оперативники СБУ задержали боевика, когда тот пытался разведывать ситуацию на линии разграничения. Оказалось, что прихвостень оккупантов пытался получить информацию о местоположении, а также силах и средствах украинских военных. Об этом 10 мая сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанным боевиком оказался уроженец Горловки, который с 2016 года служил в одном из военных формирований ДНР. На должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика» он воевал против сил АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных.

У сепаратиста обнаружили при себе военный билет фейковой ДНР и удостоверение так называемых «ветеранов Новороссии». Предатель уже признался, что работал на врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал боевика, сейчас продолжается досудебное расследование.

На Донбассе поймали разведчика ДНР. Фото: СБУ


На Донбассе поймали разведчика ДНР. Фото: СБУ

Напомним, в СБУ заявили, что разоблачили в Хмельницком фейковый «городской совет». Деятельность ненастоящих депутатов «Хмельницкого городского совета» координировали спецслужбы России.

Источник: Ракурс


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