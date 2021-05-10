Шпиона ДНР поймали правоохранители на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n154404-razvedchika-dnr-poymali-pravoohraniteli-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Боевика Донецкой народной республики поймали вблизи линии огня на Донбассе.
Оперативники СБУ задержали боевика, когда тот пытался разведывать ситуацию на линии разграничения. Оказалось, что прихвостень оккупантов пытался получить информацию о местоположении, а также силах и средствах украинских военных. Об этом 10 мая сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Задержанным боевиком оказался уроженец Горловки, который с 2016 года служил в одном из военных формирований ДНР. На должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика» он воевал против сил АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных.
У сепаратиста обнаружили при себе военный билет фейковой ДНР и удостоверение так называемых «ветеранов Новороссии». Предатель уже признался, что работал на врага.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал боевика, сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в СБУ заявили, что разоблачили в Хмельницком фейковый «городской совет». Деятельность ненастоящих депутатов «Хмельницкого городского совета» координировали спецслужбы России.