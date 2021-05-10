Бразильского боевика Лусварги арестовали в Бразилии. Фото: 24 канал

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Ракурс

Рафаэля Лусварги, который воевал в составе формирований ОРДЛО против Украины на Донбассе, арестовали в Бразилии за хранение наркотиков и боеприпасов.

Задержание Лусварги и еще одного мужчины произошло в муниципалитете Президенте-Пруденте. У бывшего наемника дома нашли 25 кг марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов калибра 9 мм. У него также были изъяты деньги, паспорта и мотоцикл. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Сперва Лусварги отвергал обвинения, но второй задержанный признался, что пришел купить наркотиков. А впоследствии и подозреваемый согласился на обыск. В доме, где жил Лусварги, правоохранители нашли картонную коробку с 33 пакетами марихуаны общим весом 25 кг. Также был найден пакет с кокаином и 350 патронов калибра 9 мм.

Сам бывший наемник Кремля утверждает, что месяц назад прибыл, а Президенту-Пруденте в поисках работы. По его словам, несколько недель назад он согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей, которые ему якобы неизвестны. За это ежемесячно ему должны были платить 3 тыс. реалов (примерно 570 долл.).

Напомним, в 2017 году Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. Его обвинили в поддержке боевиков ОРДЛО. Наемник командовал реактивной системой «Град», штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт. В 2018 году бразилец жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве, но его схватили представители организации С14 и привели в СБУ.

А 29 декабря 2019 года между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР состоялся обмен пленными. В рамках обмена на оккупированный Донбасс поехал и Лусварги.

Источник: Globo