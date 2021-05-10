Фото: androidinsider.ru

https://racurs.ua/n154406-socset-clubhouse-zapuskaet-prilojenie-dlya-gadjetov-na-android.html

Ракурс

Социальная сеть Clubhouse, которая заработала в начале 2020 года и стала популярной среди пользователей, станет доступной и для Android-устройств.

Ранее Clubhouse работал только на платформе iOS, но теперь мобильный клиент соцсети получил официальную Android-версию. Условия при регистрации тоже остаются прежними — присоединиться к социальной сети по-прежнему можно только по приглашению, полученному от действующего участника. Об этом говорится на сайте компании.

Сегодня мы рады сообщить, что Clubhouse немедленно начинает использовать бета-версию приложения для Android. Мы начнем постепенно: сегодня — с США, за ними пойдут другие англоязычные страны, а затем и весь остальной мир, — говорится в сообщении.

Американские пользователи уже могут загрузить приложение, чтобы пройти предварительную регистрацию и попасть в список ожидания. Судя по опубликованным компанией скриншотам, интерфейс Clubhouse имеет максимальное сходство с версией приложения для iOS.

Как известно, Clubhouse дает возможность общаться пользователям в режиме аудиобесед. Этот проект работает в марте 2020 года, а его разработчиками стали бывшие сотрудники Google Пол Дэвисон и Роган Сет. Они хотели создать соцсеть, где можно «задавать вопросы, дебатировать, учиться и дискутировать на тысячи разнообразных тем». Они же и разослали первые 5 тыс. «инвайтов» в Clubhouse.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп работает над созданием собственной социальной сети, которая будет его «собственной платформой».